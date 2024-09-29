Также были уничтожены вражеские танки, бронемашины и артиллерия.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1 170 российских захватчиков. По информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла около 651 810 человек.

Также украинские защитники в течение суток уничтожили немало вражеской техники, а именно:

танков - 8 869 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 17 476 (+38) ед,

артиллерийских систем - 18 795 (+62) ед,

РСЗО - 1 204 (+1) ед,

средства ПВО - 962 (+1) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня - 16 186 (+93),

крылатые ракеты - 2 610 (+0),

корабли / катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 25 495 (+84) ед,

специальная техника - 3 297 (+6).

В Генштабе добавили, что Силы обороны Украины продолжают свою операцию в Курской области РФ. За минувшие сутки российские оккупанты нанесли по своей территории 14 авиационных ударов, применяя 18 управляемых авиационных бомб.

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"Наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал врага, в том числе и во время операции в Курской области РФ", - добавили в сводке.

Война в Украине - последние новости

Ранее аналитики DeepState сообщали, что украинские военные жалуются на ненадлежащее качество инженерно-фортификационных укреплений в районе Горняка и Покровска Донецкой области. По их словам, есть позиции, к которым подошли более ответственно, "но там просто некому стоять".

В то же время представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты на юге будут пытаться получить под свой контроль определенные плацдармы, чтобы оттуда потом развивать наступательные действия. В частности он рассказал, где именно враг готовит штурмы.

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