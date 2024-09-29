За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1 170 российских захватчиков. По информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла около 651 810 человек.
Также украинские защитники в течение суток уничтожили немало вражеской техники, а именно:
- танков - 8 869 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 17 476 (+38) ед,
- артиллерийских систем - 18 795 (+62) ед,
- РСЗО - 1 204 (+1) ед,
- средства ПВО - 962 (+1) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 16 186 (+93),
- крылатые ракеты - 2 610 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25 495 (+84) ед,
- специальная техника - 3 297 (+6).
В Генштабе добавили, что Силы обороны Украины продолжают свою операцию в Курской области РФ. За минувшие сутки российские оккупанты нанесли по своей территории 14 авиационных ударов, применяя 18 управляемых авиационных бомб.
"Наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал врага, в том числе и во время операции в Курской области РФ", - добавили в сводке.
Война в Украине - последние новости
Ранее аналитики DeepState сообщали, что украинские военные жалуются на ненадлежащее качество инженерно-фортификационных укреплений в районе Горняка и Покровска Донецкой области. По их словам, есть позиции, к которым подошли более ответственно, "но там просто некому стоять".
В то же время представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты на юге будут пытаться получить под свой контроль определенные плацдармы, чтобы оттуда потом развивать наступательные действия. В частности он рассказал, где именно враг готовит штурмы.