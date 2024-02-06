Ликвидированы еще несколько офицеров, сообщил защитник Украины.

Потери РФ на 6 февраля 2024 года среди офицеров увеличились, в частности, ликвидирован капитан Максим Рыбаков, который был командиром одного из вражеских батальонов.

Уничтожен также капитан спецназа Андрей Бондаренко и старший лейтенант Андрей Токтохоев, сообщил в своем канале в Telegram офицер Вооруженных сил Украины, известный под позывными "Штирлиц", - Анатолий Штефан.

Защитник украинского государства также подтвердил, что в ходе противостояния был ликвидирован так называемый "министр чрезвычайных ситуаций" самопровозглашенной "ЛНР" Алексей Потелещенко.

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5 февраля появилась информация, что в Лисичанске Луганской области был ликвидирован Алексей Потелещенко. Противники утверждают, что он якобы уничтожен 3 числа в результате удара по "пекарне". Украинская сторона сообщила, что в пока еще подконтрольном противнику городе был нанесен удар по ресторану, в котором находились пособники РФ.

Стоит отметить, что Россия на украинской земле уже потеряла колоссальное количество живой силы и техники. По состоянию на сегодня общее количество "минусованных" противников составляет приблизительно 390 580 человек. Кроме того, металлоломом стали 6 365 танков врага и 11 857 боевых бронированных машин.

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