Министр ЧС "ЛНР" Алексей Потелещенко был уничтожен при ударе по ресторану в донецком Лисичанске 3 февраля. Об этом заявил представитель ведомства росСМИ.
Ранее Россия в сети разгоняла информацию о том, что Вооруженные силы Украины ударили по пекарне города. Однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнял, что это очередной фейк врага - удар пришелся на ресторан с коллаборантами, утверждал он.
Днем 5 февраля российские СМИ заявили: министр ЧС ЛНР Потелещенко "погиб при ударе по пекарне". Об этом писала "Вечерняя Москва", ссылаясь на слова представителя ведомства.
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Также там утверждают, что число погибших из-за удара составляет 28 человек.