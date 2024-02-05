Об этом утверждает представитель ведомства.

Министр ЧС "ЛНР" Алексей Потелещенко был уничтожен при ударе по ресторану в донецком Лисичанске 3 февраля. Об этом заявил представитель ведомства росСМИ.

Ранее Россия в сети разгоняла информацию о том, что Вооруженные силы Украины ударили по пекарне города. Однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнял, что это очередной фейк врага - удар пришелся на ресторан с коллаборантами, утверждал он.

Днем 5 февраля российские СМИ заявили: министр ЧС ЛНР Потелещенко "погиб при ударе по пекарне". Об этом писала "Вечерняя Москва", ссылаясь на слова представителя ведомства.

Видео дня

Также там утверждают, что число погибших из-за удара составляет 28 человек.

Что известно об ударе по ресторану в Лисичанске