Россияне ежедневно теряют гораздо больше, чем могут производить, подчеркнул аналитик.

Россия во время полномасштабной войны в Украине ежедневно теряет больше "металла", чем способен изготовить ее военно-промышленный комплекс.

Россияне "на самом деле в десяток раз больше теряют ежедневно, чем способны ежедневно произвести", рассказал эксперт по национальной безопасности Иван Варченко в эфире канала "Киев24".

"Конечно мы понимаем, что того потенциала, с которым она (РФ, - Ред.) начинала (вторжение, - Ред.), точно они не смогут достичь, даже при том, что напрягут все усилия российского военно-промышленного комплекса", - заявил аналитик.

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По словам эксперта, у противника нет той динамики, которая бы позволила ему "действительно двигаться хотя бы, компенсируя то, что уничтожается на фронте, не говоря о том, чтобы делать больше".

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Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за сутки на фронте был 61 бой. По его данным, на ряде направлений наши защитники отразили атаки со стороны российских захватчиков. В частности, "горячо" было на Новопавловском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

Россия на украинской земле уже понесла очень серьезные потери в живой силе и технике. Напомним, общие потери России в войне с Украиной среди личного состава составляют примерно 440 790 противников. Кроме того, ликвидировано уже 13 264 вражеских боевых бронированных машин, 6 922 танка и 10 991 артиллерийская система.

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