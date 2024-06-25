Ночью на площадках со снарядами, общая площадь которых составляет 3500 квадратных метров, возник пожар со взрывами.

Украинские разведчики 25 июня 2024 года поразили полевой склад боеприпасов врага в Ольховатском районе Воронежской области РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram. "Ночью на площадках со снарядами, чья общая площадь составляет 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией и продолжается до сих пор. Учитывая размеры склада, похоже, будет взрываться еще долго", - отмечают в разведке.

Согласно сообщению, операцию осуществили воины Департамента активных действий ГУР. В ГУР МО также показали последствия поражения вражеского склада - опубликовали видео.

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, на днях руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью изданию The Philadelphia Inquirer, что Россия не почувствует на себе последствия войны, пока боевые действия локализованы в Украине. Именно поэтому войну надо переносить на российскую территорию. Он отметил, что именно поэтому с весны 2022 года ГУР начало проводить значительные операции на территории России.

Буданов отметил, что это будет продолжаться. Он признал, что на текущем этапе эти дальние удары еще не являются критическими для России, но они уже привели к тому, что рядовой житель европейской части РФ "точно знает и чувствует, что война продолжается, и сам пережил некоторые взрывы". Как известно, в частности в последнее время в России частенько происходят пожары и взрывы на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах.

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