Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили еще 810 российских оккупантов. Общие боевые потери России в Украине по состоянию на утро 18 марта ориентировочно составили 431550 человек личного состава, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Также с начала широкомасштабного вторжения Россия потеряла на менее:
- танков - 6809,
- боевых бронированных машин - 13014,
- артиллерийских систем - 10668,
- РСЗО - 1017,
- средств ПВО - 720,
- самолетов - 347,
- вертолетов - 325,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8308,
- крылатых ракет - 1922,
- кораблей / катеров - 26,
- подлодок - 1,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14141,
- специальной техники - 1731.
В Генштабе добавили, что данные о потерях в РФ на войне уточняются.
Война в Украине - актуальное
Как писал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 72 боевых столкновения.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А подразделения ракетных войск ударили по 3 районам сосредоточения личного состава россиян.