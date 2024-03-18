С начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла на менее 6809 танков.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили еще 810 российских оккупантов. Общие боевые потери России в Украине по состоянию на утро 18 марта ориентировочно составили 431550 человек личного состава, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также с начала широкомасштабного вторжения Россия потеряла на менее:

танков - 6809,

боевых бронированных машин - 13014,

артиллерийских систем - 10668,

РСЗО - 1017,

средств ПВО - 720,

самолетов - 347,

вертолетов - 325,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8308,

крылатых ракет - 1922,

кораблей / катеров - 26,

подлодок - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 14141,

специальной техники - 1731.

В Генштабе добавили, что данные о потерях в РФ на войне уточняются.

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Война в Украине - актуальное

Как писал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 72 боевых столкновения.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А подразделения ракетных войск ударили по 3 районам сосредоточения личного состава россиян.

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