В Украине продолжается развязанная Россией война / фото 148 отдельная артиллерийская бригада

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили еще 810 российских оккупантов. Общие боевые потери России в Украине по состоянию на утро 18 марта ориентировочно составили 431550 человек личного состава, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также с начала широкомасштабного вторжения Россия потеряла на менее:

  • танков - 6809,
  • боевых бронированных машин - 13014,
  • артиллерийских систем - 10668,
  • РСЗО - 1017,
  • средств ПВО - 720,
  • самолетов - 347,
  • вертолетов - 325,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8308,
  • крылатых ракет - 1922,
  • кораблей / катеров - 26,
  • подлодок - 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14141,
  • специальной техники - 1731.
Потери России в Украине на 18 марта / инфографика УНИАН

В Генштабе добавили, что данные о потерях в РФ на войне уточняются.

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Война в Украине - актуальное

Как писал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 72 боевых столкновения.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А подразделения ракетных войск ударили по 3 районам сосредоточения личного состава россиян.

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