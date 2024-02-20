После уничтожения бортов определенный период оккупанты не решаются подлетать близко, подчеркнули в Вооруженных силах Украины.

Авиационные потери РФ на 20 февраля 2024 года ощутимо возросли. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал уничтожение российских самолетов в последние дни, заявив, что Силы обороны имеют инструменты, которые позволяют доставать врага на больших расстояниях.

Об этом он заявил в эфире телемарафона. В частности, комментируя тот факт, что за последние трое суток ВСУ уничтожили шесть воздушных целей противника, Игнат напомнил, что несколько месяцев также было сбито шесть самолетов врага.

"Конечно, Воздушные силы имеют инструменты, которые помогают нам доставать врага на больших расстояниях. Единственное, что таких инструментов нужно значительно больше. Понятно, что в таких условиях насыщенной противовоздушной обороны, в частности, на южном и восточном направлениях, в том же самом Крыму, благодаря российской авиации, которая тоже атакует (вы видите, сколько авиационных ударов наносится различными ракетами и бомбами, в частности, ракетами противорадиолокационными), Воздушным силам тяжело приходится в зоне боевых действий выполнять эти специальные задачи. Но, как видите, результат есть", - сказал Игнат.

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Он подчеркнул, что риск, конечно, тоже очень велик, но Воздушные силы делают все возможное для того, чтобы уменьшить количество авиаударов, особенно управляемыми авиабомбами. "И, как показывает практика, что на северном, что на южном, что на восточном направлениях после падения самолетов российских, после их уничтожения определенный период оккупанты не решаются подлетать ближе. Чем ближе подлатает самолет с УАБами, тем дальше те бомбы могут лететь вглубь нашей обороны. Поэтому противник прекрасно понимает, что его могут достать. И тогда они уже так нагло себя не ведут", - заявил спикер.

Важные потери России в войне с Украиной - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, утром 17 февраля 2024 года на восточном направлении подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский добавил, что украинские воины сбили российские самолеты во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.

Утром 18 февраля украинские воины сбили еще одну российскую "птичку". Как сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук, на этот раз уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Это произошло около 6 утра. 19 февраля силы ПВО сбили два российских самолета на восточном направлении: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.

Это уже не первый такой результат наших воинов, который впечатляет. В декабре в течение трех дней ВСУ сбили четыре российских Су-34, которые считаются лучшими истребителями-бомбардировщиками ВВС РФ. По данным СМИ, довоенный флот РФ насчитывал около 150 Су-34.

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