Среди причин отсутствия такой подготовки – коррупция.

В Conflict Intelligence Team обратили внимание на то, что командование РФ не подготовило своих военных к погодным условиям Украины.

Об этом CIT сообщает в Telegram.

Журналисты опубликовали разговоры оккупантов, подтверждающие, что россияне не были готовы к морозам. У многих нет ни буржуек, ни даже палаток. Ввиду чего многим приходилось спать в окопах.

Некоторые вражеские военные жаловались на обморожение ног.

Источник расследователей, знакомый с ситуацией на другом направлении вторжения, подтвердил эту информацию, добавив, что в одном из соединений палатками была обеспечена только одна батальонно-тактическая группа, а зимнее обмундирование имели всего 20% личного состава, причем часто купленное самими контрактниками за свой счет.

В CIT считают, что причина этого и многих других недостатков — институциональная коррупция в российской армии. В то же время не снимают со счетов и намерения русских взять Украину "блицкригом".

"Видимо, российские штабисты, отвечавшие за планирование операции, либо рассчитывали закончить ее в считаные дни, либо не учли вероятной погодной аномалии, либо ошибочно считали, что российские войска укомплектованы зимним обмундированием. В этих условиях власти российских регионов, например Волгоградской области, объявляют акции по сбору теплых вещей для военных, которые воюют в Украине", - говорят журналисты.

На многих направлениях ВСУ уже пошли в контратаку, выбивая врага из окопов. Тяжелые бои, по подтверждению МВД, ночью продолжались в окрестностях Киева. Украинским бойцам удалось отбить у оккупантов ряд населенных пунктов.

Из-за неудачной наступательной операции российские войска сосредоточились на бомбардировках городов и терроре гражданского населения.

Тем не менее в России скрывают настоящие потери армии, в том числе реальное количество убитых в ВС РФ, и настаивают на продолжении "спецоперации".

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