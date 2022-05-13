Украинский президент отметил, что до сих пор Россия не дала ни одному посреднику, пытавшемуся найти способ прекратить агрессию РФ, права что-то решить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что посредникам не стоит искать выход для России, потому что это просто потерянное время.

Об этом глава государства сказал в интервью для проекта Porta a Porta итальянского телеканала Rai 1, видео которого распространил Офис президента Украины.

Во время интервью журналист, говоря о роли посредников в стремлении завершить войну в Украине, отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что унижать страну-агрессора опасно, поскольку после Первой мировой войны Германию унизили, и из этого родился нацизм. Учитывая это, Зеленского спросили, какой выход для России видит он.

"Мы не должны искать выход для России, и господин Макрон зря это делает. У него есть прекрасный опыт. Но пока Россия сама не захочет, пока не поймет сама, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода... Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами. Но не нашел. И не с нашей стороны. Он не нашел со стороны Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия не дала ни одному посреднику права что-то решить.

"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками в отношении нашего суверенитета, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину, мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы хранить что-то кому-то и терять за это наши территории. Это потерянное время", - заявил Зеленский.

Напомним, у Зеленского объяснили почему ЕС должен немедленно ввести эмбарго на нефть РФ.

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