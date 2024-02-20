Россияне пытались прорвать оборону ВСУ, однако понесли потери.

После жестких боев за Авдеевку, во время которых РФ понесла невероятные потери, оккупанты поверили в свои силы и пошли в наступление сразу на нескольких направлениях.

Как пишет Forbes, во время атаки на Роботино Запорожской области россияне задействовали немодернизированные 70-летние танки Т-55. В результате 42-я мотострелковая дивизия катастрофически провалилась, пытаясь преодолеть равнинную местность и дойти до позиций, которые удерживает 65-я механизированная бригада украинской армии.

Оккупанты задействовали десятки 41-тонных четырехместных Т-55, 13-тонных бронированных тягачей МТ-ЛБ на 13 человек и 13-тонных боевых машин БМП с местом на 11 бойцов. ВСУ их забросали кассетными снарядами, противотанковыми ракетами и смогли остановить эту атаку.

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Аналитик по открытым источникам Эндрю Перпетуа насчитал 28 поврежденных, уничтоженных и заброшенных российских танков и боевых машин. При этом было лишь шесть подбитых, уничтоженных и брошенных украинских танков и боевых машин.

"То, что россияне не смогли увеличить свое огневое преимущество после Авдеевки, не должно вызывать удивления. Российские военные сначала направили 40 000 военных, чтобы атаковать гарнизон Авдеевки своими несколькими тысячами. После того как 13 000 россиян погибли или были ранены к началу декабря, Кремль усилил 2-ю и 41-ю общевойсковые армии вокруг Авдеевки. Еще тысячи человек погибли, в том числе 1300 за один день, когда российская кампания достигла кульминации", - добавили в издании.

Сейчас в Украине насчитывается 470 тысяч российских военных, четверть из которых - пехота и экипажи автотранспорта. В Авдеевке пострадали 6% общей численности - каждое четвертое боевое подразделение.

В то же время Кремль продолжает мобилизовать войска и восстанавливает военную технику. По оценке аналитиков, у россиян достаточно людей и техники, чтобы продолжать боевые действия до 2025 года.

"Но это не значит, что российская армия может в течение двух лет выдерживать те усилия, которые были нужны для захвата Авдеевки. Ожидайте, что зимнее наступление России замедлится, но разбитые полевые армии восстановятся, а Кремль восстановит свою наступательную боевую мощь. У украинцев отчаянно не хватает боеприпасов, поскольку благосклонные к России республиканцы продолжают блокировать помощь США", - испытывают журналисты.

Война в Украине - потери РФ

Потери России в войне против украинцев за сутки очень серьезно выросли и пересекли новую психологическую отметку - теперь составляют более 404 тысяч противников.

По данным ВСУ, с начала 2024 года и до 16 февраля потери российских оккупационных войск в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" превысили 20,5 тысяч человек.

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