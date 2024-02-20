Врагу понадобится как минимум неделя, чтобы перебросить свои войска.

Темп наступательных операций российских оккупантов под Авдеевкой резко замедлился после захвата города. Войскам РФ придется взять оперативную паузу или перебросить подкрепление в этот район с других участков фронта.

Об этом сообщает Институт изучения войны, ссылаясь на заявление представителя Таврической группировки войск Дмитрия Лиховия. Он рассказал, что за прошедшие сутки количество обстрелов на Авдеевском направлении существенно уменьшилось. Также существенно уменьшилась и активность авиации в этом районе. Российские войска перегруппировываются и ведут расчистку города.

В то же время Вооруженные Силы Украины отошли на новую линию обороны, которую подготовили заранее и укрепили на "нескольких уровнях".

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По мнению аналитиков, россиянам для возобновления штурмов, вероятно, придется провести оперативную паузу или перебросить дополнительные подкрепления с других участков фронта, чтобы не допустить кульминации действий возле города.

"Российские силы имеют резервы для такого усиления в других секторах, однако ISW не заметил никаких признаков того, что российское командование сейчас перемещает эти резервы в сторону Авдеевки", - добавляется в отчете.

Лиховий и спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш, напротив, убеждены, что российское командование перебросит сконцентрированные вокруг Авдеевки силы, на другие, неопределенные участки линии фронта. По словам Евлаша, врагу понадобится как минимум неделя, чтобы это сделать.

"ISW пока не наблюдает никаких признаков того, как российские силы решат распределить свою живую силу, которая сейчас дислоцируется вблизи Авдеевки", - отмечают аналитики.

Война в Украине - ситуация на фронте

Захват Авдеевки Донецкой области было в основном политической задачей для российских оккупантов, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он назвал вероятные "цели" врага после Авдеевки.

Как сообщил Генштаб, в течение суток произошло 70 боевых столкновений. Враг наступал на семи направлениях.

По данным CNN, российские оккупационные войска начали массово наращивать силы на юге Украины. Враг стягивает войска на Запорожье.

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