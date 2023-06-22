Нет ни одного места в области, где бы захватчики могли чувствовать себя в безопасности.

Повреждение моста в Чонгаре на Херсонщине имеет очень большое значение для событий на фронте по трем главным причинам.

Их перечислил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в своем Telegram-канале. "Во-первых, это удар по военной логистике оккупантов. Некоторые пропагандисты уже написали панические публикации. Что интересно, когда взорвали ГЭС, они молчали. Значит, мост в Чонгаре прямо затрагивает их интересы", - написал он.

Также это оказало психологическое воздействие на российских захватчиков и оккупационную власть. "Нет ни одного места на территории Херсонщины, где бы они могли чувствовать себя в безопасности", - отметил Соболевский.

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По мнению заместителя главы ОВА, отработка по таким объектам свидетельствует о том, что характер боевых действий на юге в недалекой перспективе станет более динамичным. "Напомню, что системные удары по Антоновскому мосту были именно перед тем, как была освобождена правобережная часть Херсонщины, - добавил он.

Удар по мосту в Чонгаре: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня утром прогремели взрывы в районе Чонгарского моста. Оккупанты обвинили в ударе украинскую армию, заявив, что они использовали для этого Storm Shadow.

В результате атаки повреждено дорожное покрытие автомоста, люди не пострадали. В то же время гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что этот удар "ничего не решает".

Также он начал угрожать "очень серьезным ответом" Одесской области и Молдове.

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