Накануне удара место дислокации оккупантов "спалил" российский пропагандист.

Украинские военные точным ударом HIMARS уничтожили штаб российских наемников из частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" в оккупированной Попасной Луганской области.

Об этом сообщает в Facebook журналист Денис Казанский.

По его словам, накануне удара место дислокации оккупантов "спалил" российский пропагандист: он выложил ее фотографии в Telegram. После этого с наемниками приключилась очередная "забавная история", которые они так любят, отметил журналист.

По его словам, теперь из-под завалов выносят убитых и раненых оккупантов, которых набирали в ЧВК по российским тюрьмам.

Стоит отметить, что на одной из опубликованных пропагандистом фотографий виден человек, похожий на владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, он же "повар" Путина. РосСМИ сообщают, что он не выходит на связь после удара ВСУ. Также на одном из фото была видна табличка с адресом – Мироновская улица, 12.

Ранее сообщалось, что большинство военного командования российских оккупантов уже выехали из Херсона.

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