Власти Хорватии предприняли шаги, которые реально меняют ситуацию в борьбе Украины за свободу, отметил глава Минобороны США.

Хорватия передала Украине все свои вертолеты Mи-8.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с хорватским министром обороны Марио Баножичем в Пентагоне. "Мы ценим непоколебимую преданность Хорватии помогать Украине. Мы можем видеть это в ваших многочисленных поставках военной техники, в том числе всех ваших вертолетов Mи-8", - сообщил Остин.

Также министр обороны США отметил, что Хорватия отправила свои войска для развертывания боевых групп НАТО в Польше, Литве и Венгрии и жертвовала гуманитарную помощь.

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"И все это реально меняет ситуацию в борьбе Украины за свободу", - подчеркнул Остин.

Важная помощь украинцам во время войны против РФ - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в марте 2023 года министр обороны Хорватии Марио Баножич во время визита в Одессу сообщил, что Хорватия планирует передать Украине 14 вертолетов Ми-8. Тогда вопрос находился на рассмотрении правительства Хорватии.

Баножич добавил, что хорватское правительство оказывает Украине поддержку финансовую, техническую и политическую. Он заверил, что Хорватия будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Первая помощь от Хорватии поступила 28 февраля 2022 года.

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