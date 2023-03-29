Также Хорватия будет продолжать предоставлять Украине средства противовоздушной обороны.

Хорватия планирует в ближайшее время передать Украине 14 вертолетов Ми-8. Сейчас вопрос находится на рассмотрении правительства Хорватии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Хорватии Марио Баножич во время совместного брифинга с его украинским коллегой Алексеем Резниковым в медиацентре "Украина-Одесса".

"Хорватское правительство оказывает Украине поддержку финансовую, техническую и политическую. Один из пунктов такой политической поддержки - это решение, которое сейчас в процессе рассмотрения нашим правительством. И один из пунктов таких решений - это вертолеты Ми-8. И я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем завершить их передачу", - сказал Баножич.

Как отметил Алексей Резников, Украина получает поддержку Хорватии - политическую, экономическую и военную, первая помощь от этой страны поступила 28 февраля 2022 года.

"Сегодня мы проговорили наши дальнейшие потребности, наши приоритеты. Они остаются неизменными - это противовоздушная оборона, в первую очередь. Это различные средства - от серьезных, мощных, сложных до так называемых ПЗРК - то есть ручных комплексов, таких как "Игла", которые Хорватия нам может предоставить...", - сказал Резников.

По словам Баножича, Хорватия будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Он подчеркнул, что международное право и международно признанные границы должны уважаться, а вторжение РФ в Украину недопустимо.

Вертолеты для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в феврале стало известно, что Хорватия готовится передать Украине 14 вертолетов типа Ми-8. К тому времени 12 вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т уже вывели из состава Вооруженных сил Хорватии. Их поставка анонсировалась еще в ноябре.

Ми-8 является многоцелевым советским вертолетом. Он стал самым массовым в мире вертолетом с двумя двигателями, и один из самых массовых в истории авиации.

Кроме этого, Северная Македония провела анализ и решила, что готова передать Украине 12 вертолетов Ми-24. Отмечалось, что из 12 штурмовых Ми-24 и 4 многоцелевых вертолетов Ми-8/17, которые имеет Северная Македония, ее Вооруженные силы используют лишь по две машины каждого типа. Четыре Ми-24 были модернизированы за последние 10 лет в сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems.

Ранее Северная Македония заявила о передаче Украине четырех штурмовиков Су-25, но их можно использовать только на запчасти.

Вас также могут заинтересовать новости: