Эксперт подробно рассказал, что ждет американскую помощь для Украины.

Украина может больше не ожидать новой помощи от США, а тех запасов, что выделены при президенте Джо Байдене, при оптимистическом варианте хватит до середины лета.

Об этом сказал военный эксперт Евгений Дикий в эфире Вечер.LIVE. Он отметил, что сейчас Украина с европейцами срочно пытается выяснить, что из американской помощи они нам могут заменить. "Мы исходили из того, что американская помощь является константой. И европейцы из этого же исходили. Трамп сломал полностью это все", - констатировал Дикий.

Он отметил, что теперь стало понятно, что новой американской помощи не будет вообще, поскольку она не включена ни в один из проектов бюджета на текущий год.

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По его словам, интрига остается только вокруг той помощи, которую еще успел выделить Байден. Он напомнил, что его помощь еще "не вся доехала в Украину и поэтому мы тянем время на переговорах, инициированных американцами".

"Это делается для того, чтобы успело доехать как можно больше "байденовских снарядов и ракет". Всем понятно, что даже при идеальном раскладе, когда закончится то, что отгружено при Байдене, больше ничего нового поступать из США не будет. Этих запасов хватит до середины лета. Это при идеальном раскладе, который можно оценить как крайне низкий",- подчеркнул Дикий.

Кроме того, эксперт отметил, что предложенное США соглашение о недрах является неприемлемым для Украины. Дикий охарактеризовал его как мафиозное.

"Трамп сделал нам сейчас мафиозное предложение относительно наших недр. Предложение абсолютно ужасное, неприемлемое", - подчеркнул Дикий.

По его словам, по этому соглашению Украина должна отдавать с процентами якобы долг за оказанную помощь, а гасить его будем украинскими недрами. Он подчеркнул, что это превращает Украину в колонию.

"Но в таком случае метрополия хотя бы защищает свою колонию от внешнего агрессора, а здесь нам предлагают абсолютно колониальное управление со стороны даже не администрации США, а получастного американского фонда, собственностью которого мы фактически становимся, но взамен никаких гарантий безопасности не предлагается", - добавил он.

По его словам, такое соглашение невозможно подписать, потому что тогда возникает вопрос, за что Украина воевала.

"Я бы дал 90%, что в тот момент, когда станет ясно, что мы не подпишем это дер*мо, нам полностью прекратят даже поставки той помощи, которая выделена ранее", - сказал Дикий.

Он не исключил, что в США прекрасно понимают, что Украина не подпишет это соглашение, и поэтому заведомо прописали его именно таким образом.

"Все время Трамп сознательно подыгрывает России, поэтому готов на шаги, чтобы прекратить помощь Украине", - высказал мнение эксперт.

Новое соглашение о недрах

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, юрист-международник Александр Мережко отмечал, что предложенный США проект документа о недрах является абсурдным, не является международным договором и противоречит законодательству Украины.

Мережко считает, что надо ставить вопрос о том, что прежде чем переходить к реальной добыче полезных ископаемых на территории Украины, необходимо, чтобы США помогли Украине победить агрессора, освободить территории, где находятся также эти ресурсы и тогда можно переходить к реализации этого проекта.

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