'Он абсурдный': в Раде резко раскритиковали проект США о недрах

Председатель комитета ВР считает, что сначала необходима помощь США в преодолении агрессора.

Предложенный США проект документа о недрах является абсурдным, не является международным договором и противоречит законодательству Украины.

Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, юрист-международник Александр Мережко на брифинге.

Он отметил, что на сегодня до конца нет понимания является ли обнародованный проект документа фейком или нет. "Но похоже на то, что это не фейк, потому что этот документ составлен в стиле американского права. Но 100% уверенности, что это не фейк нет. Если это действительно серьезное предложение со стороны американской администрации, то возникают серьезные проблемы с точки зрения того, что этот документ является абсурдным, мягко говоря", - подчеркнул Мережко.

По его словам, в проекте говорится о создании юридического лица по американскому праву, точнее по праву штата Делавэр (США). Он добавил, что в этом контексте необходимо осознавать, что при этом речь идет об украинских ресурсах, которые, согласно Конституции Украины, являются собственностью народа Украины.

"Если речь идет о формальной стороне этого вопроса, то это же никак не международный договор", - подчеркнул Мережко.

Он отметил, что необходимо наработать полноценный международный договор, потому что именно об этом была договоренность. "Сейчас предлагается неожиданно текст какого-то контракта, который не является международным договором и не соответствует праву Украины, потому что он написан с точки зрения права США. Это не является приемлемым. Нужен серьезный подход, потому что речь идет о ресурсах Украины, ее богатстве и будущем. И решать это с помощью контракта одной из сторон это абсурд", - сказал Мережко.По его словам, необходимо подготовить международный договор, который будет подлежать ратификации Верховной Радой Украины и Сенатом США.

Мережко считает, что надо ставить вопрос о том, что прежде чем переходить к реальной добыче полезных ископаемых на территории Украины, необходимо, чтобы США помогли Украине победить агрессора, освободить территории, где находятся также эти ресурсы и тогда можно переходить к реализации этого проекта.

Соглашение о недрах - что предлагают США

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Ярослав Железняк отметил, что США предложила проект соглашения о недрах, в котором предусматривается контроль США над всеми украинскими недрами, но нет ни одного упоминания о гарантиях безопасности для Украины.

Первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины подтвердила, что проект соглашения о недрах от США поступил в правительство Украины. По ее словам, сейчас его прорабатывают и формируют свою позицию.

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