Правительство выплачивает по 3 тыс. грн на каждого ребенка, который вынужденно переехал в более безопасное место.

Подать заявление для получения помощи от государства на внутренне перемещенного ребенка могут не только родители.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время общенационального телемарафона.

"Дети могут быть взяты на учет как внутренне перемещенные лица. Детей могут зарегистрировать, во-первых, родители. Вторая категория - это законные представители. Это опекуны, попечители, приемные родители или родители-воспитатели", - отметила Лазебная.

Однако, подчеркнула министр, есть большое количество детей, которых сегодня содержат и не родители, и не официальные представители.

"Именно поэтому заявление на получение ребенком помощи подать может родственник: бабушка, дедушка, прабабка, прадед, совершеннолетний брат или сестра, тетя, дядя, отчим, мачеха, у которых проживает или находится ребенок", - добавила Лазебная.

Как сообщал УНИАН, правительство будет выплачивать переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн, а на каждого ребенка, который вынужденно переехал в более безопасное место, будут платить по 3 тыс. грн.

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