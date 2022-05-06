Жданов говорит, что в первую очередь нужно "закрыть" небо над железной дорогой.

Украинская железная дорога может быть уничтожена ракетами российских оккупантов, поэтому она нуждается в защите. Для этого необходимы переговоры с международными партнерами о поставках современных противоракетных средств обороны.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, пишет сайт "Сегодня".

"Я бы не был так оптимистичен, если все ракеты выпустят, нам может быть очень больно. Нужно защитить железную дорогу, ведь она для нас стратегическая" , - говорит Жданов.

В качестве примера средств, которые могут защитить украинское небо, эксперт назвал американские ЗРК Patriot.

"Сейчас стоит вопрос, что мы берем это все в ленд-лиз, то есть в кредит, то возникает вопрос, почему бы нам это все не предоставить. Второй вопрос, мы должны защитить военную помощь, которую нам оказывают партнеры, чтобы она сработала по назначению", - отметил он.

Недавно Жданов прогнозировал, что России хватит ракет для обстрелов Украины до конца войны.

Как сообщалось, для нанесения ракетных ударов по Украине вечером 3 мая Россия привлекла стратегические бомбардировщики из Каспийского региона и другие военные средства. Ориентировочно выпущено 18 ракет, которые попали по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям", - говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ.

В другие дни враг также продолжает обстреливать ракетами, в том числе, железную дорогу.