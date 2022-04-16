Разрушена хозяйственная инфраструктура в одном из сел под Полтавой.

Вследствие вражеских обстрелов на Полтавщине один человек погиб, еще один ранен.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"К сожалению, это утро недоброе… Вчера поздно вечером "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены здания. А самое страшное – один человек погиб, еще один ранен. Российский оккупант ответит за каждую разрушенную жизнь! Держим строй, потому что все будет Украина", – написал он.

Напомним, 12 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду Полтавской области.

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