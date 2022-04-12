Глава области сообщил о двух "прилетах", информация о пострадавших и последствиях уточняется.

Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду Полтавской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Снова под вражеским ударом - инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавших и последствия уточняем", - написал Лунин спустя примерно 10 минут после объявленной вечером воздушной тревоги в Полтавской области.

Напомним, что ранее российские захватчики уже наносили ракетный удар по Миргороду. Тогда в результате атаки пострадали два человека, также сообщалось о значительных разрушениях.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области поджигателей сухой травы отправят копать траншеи.

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