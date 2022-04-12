Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду Полтавской области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Снова под вражеским ударом - инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавших и последствия уточняем", - написал Лунин спустя примерно 10 минут после объявленной вечером воздушной тревоги в Полтавской области.
Напомним, что ранее российские захватчики уже наносили ракетный удар по Миргороду. Тогда в результате атаки пострадали два человека, также сообщалось о значительных разрушениях.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области поджигателей сухой травы отправят копать траншеи.