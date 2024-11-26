По словам Дэвида Лэмми, ссновополагающее значение будет иметь вступление Украины в НАТО.

Война в Украине закончится не только в результате военных действий, но и за счет политического урегулирования. Основополагающее значение будет иметь вступление Украины в НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в интервью Le Monde.

"Мы все понимаем, что это закончится не только в результате военных действий на местах, но и в результате политического урегулирования… Очень важно, чтобы Украина получила необходимые гарантии безопасности, и чтобы российская агрессия была отражена. И мы здесь, в Европе, действительно ясно понимаем, что не можем допустить ситуацию, когда война закончится, а Россия вернется снова в течение некоторого времени. И поэтому этот путь (вступления Украины - УНИАН) в НАТО и эти гарантии безопасности будут иметь основополагающее значение", - заявил он.

По его мнению, угрозы Путина в адрес европейцев, а также испытание новой баллистической ракеты 21 ноября - это "признак отчаяния":

Видео дня

"Угрожающие эскалационные и безрассудные высказывания России, особенно в отношении ядерных угроз, являются частью стратегии Путина".

При этом Лэмми заверил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.

"Мы полны решимости поставить Украину в максимально прочное положение, поскольку она вступает в эту очень тяжелую зиму 2025 года", - сказал он.

Министр выразил уверенность, что Украина сможет выдержать "эту борьбу до 2025 года".

Война в Украине - позиция НАТО

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянсу необходимо изменить траекторию войны в Украине, и для этого он должен "идти дальше" в своей поддержке: "Наша поддержка Украины позволила им продолжать борьбу, но нам необходимо пойти дальше, чтобы изменить траекторию конфликта".

Кроме того, стало известно, что в Парламентской ассамблее НАТО приняли резолюцию о помощи Украине, которая, в частности, предусматривает предоставление Киеву ракет средней дальности (от 1000 до 5 500 километров), в том числе типа Tomahawk.

Вас также могут заинтересовать новости: