Он добавил, что какой бы ни была сделка, Украина должна будет искать лазейки для наращивания силы и субъектности.

По результатам переговоров Украине могут навязать соглашение, которое будет равнозначно капитуляции в войне. Такое мнение в эфире проекта "Тема с Мосейчук" сделал политолог, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Нам сейчас навяжут соглашение. По факту – капитуляцию. Для нас вопрос – внутри этой "капитуляции" какое пространство для субъектности остается? ВПК, армия, энергетика – должны выгрызать каждый этот пункт", – считает эксперт.

Он добавил, что каким бы ни было соглашение, Украина должна будет искать лазейки для наращивания силы и субъектности.

Видео дня

"Параллельно должны закладывать основы для нашей новой субъектности. Если нас заставляют не производить здесь ракеты или еще что-то – значит мы должны производить их в Польше, Германии или где-то еще", – резюмировал Юрий Романенко.

Переговоры по завершению войны

Как известно, 18 февраля состоялась встреча РФ и США в Саудовской Аравии, где стороны говорили, в частности, о завершении войны, которую Россия ведет против Украины.

11 марта состоялась уже встреча между американскими и украинскими чиновниками. Тогда Украина поддержала идею США о введении 30-дневного перемирия. Россия же это предложение косвенно отклонила – Путин выдвинул абсурдные условия, а удары по Украине продолжились.

18 марта Трамп и Путин провели телефонный разговор. В Кремле по его итогам заявили о готовности к "энергетическому перемирию", однако в тот же вечер войска РФ атаковали Донецкую область, что привело к частичному обесточиванию в одном из населенных пунктов. Также был нанесен удар по больнице в Сумах.

На следующий день Трамп поговорил уже с Зеленским. СМИ писали, что детали "энергетического перемирия" еще не согласованы. По словам украинского президента, нужно сделать список объектов, по которым не должна бить Россия. Он также объяснил, как будут следить за соблюдением этого перемирия.

Тем временем специальный представитель президента США Дональда Трампа в Украине, отставной генерал Кит Келлогг сообщил о проведении "непрямых переговоров" между Украиной и РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: