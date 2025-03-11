Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США.

В городе Джидда (Саудовская Аравия) в отеле Ritz-Carlton началась встреча украинской и американской делегаций. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Telegram, выложив видео.

"В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегаций", - говорится в сообщении.

С украинской стороны во встрече принимают участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

С американской стороны участие принимают госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц, спецпредставитель президента США по делам Ближнего Востока Стивен Уиткофф.

Как отметили в МИД, ключевыми темами встречи станут "путь к миру и двусторонние отношения Украины и США".

Встречу также подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Встреча с командой США началась очень конструктивно, работаем над приближением справедливого и продолжительного мира", - отметил он.

Обновлено 11.50. Американский журналист телеканала CNN Алекс Маркардт в сети X опубликовал фрагмент общения Ермака со СМИ перед началом встречи в Джидде.

"Конечно, гарантии безопасности очень важны, потому что мы хотим, чтобы эта агрессия никогда не повторилась снова в будущем. Конечно, это очень важно. Но, сейчас мы думаем, что необходимо обсудить самое важное - как начать этот процесс", - сказал Ермак.

По его словам, украинская делегация очень открыта и стремится провести конструктивное, глубокое и откровенное обсуждение с американскими партнерами.

Переговоры с США в Саудовской Аравии

Как сообщал УНИАН, американская сторона использует встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии для того, чтобы определить, готов ли Киев пойти на уступки России. Соединенные Штаты Америки хотят выяснить, серьезно ли Украина настроена на улучшение связей с новой администрацией Белого дома после скандальной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что Украине придется пойти на территориальные уступки в рамках любого мирного соглашения. В частности, по его мнению, Украина должна будет пойти на уступки в отношении земель, захваченных Россией с 2014 года, как часть любого соглашения о прекращении войны.

Украина на переговорах в Саудовской Аравии попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку, убедив Дональда Трампа в том, что Владимир Зеленский хочет скорейшего окончания войны с Россией.

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