Сообщается, что стороны обсудили вопросы освобождения пленных.

Во время разговора 19 марта президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский согласовывали детали режима тишины в небе, на море и как можно достичь тишины на фронте. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

Кроме того, отмечается, что Зеленский проинформировал Трампа о ситуации на поле боя. Также стороны обсудили вопросы освобождения пленных.

Что касается прекращения ударов по энергетике РФ, то, как указывается, Украина в целом его поддерживает, но должен быть такой же взаимный шаг и с российской стороны, отметили в издании.

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В целом разговор президентов длился почти час, в ходе него Трамп рассказал, о чем он говорил с Путиным относительно Украины.

Украина готова прекратить удары по энергетике РФ

Напомним, Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Зеленский в разговоре с Трампом согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.

По словам источника, обе стороны переговоров согласились работать "над дальнейшим расширением режима прекращения огня".

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