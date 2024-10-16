Эксперт отмечает, что неизвестно, за счет чего это можно осуществить.

Один из пунктов плана победы Украины, который президент Владимир Зеленский представил сегодня, включает продолжение операций ВСУ в России. Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо" прокомментировал этот пункт, указав на значительную проблему, которая может помешать его реализации.

По его словам, в этом пункте он видит намеки на то, что западные партнеры выражают свое пожелание не расширять зону боевых действий. Поскольку, чтобы перенести боевые действия на территорию России надо больше вооружения, которого у Запада тоже не хватает.

"Потому что для расширения ареала боевых действий не только у нас на фронте, но и на территории РФ, надо просто больше вооружения, как можно больше. И для выполнения задач чисто по периметру 1400 километров вооружения может не хватать, тяжелого, легкого: артиллерия, танки, бронемашины, боеприпасы", - отмечает эксперт.

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Он объясняет, что когда зона активных боевых действий была 1300 километров, у ВСУ была проблема со снарядами.

"А надо еще какой-то боекомплект выделить на, условно, Одесское направление и северное. А теперь у нас еще Харьковщина добавилась - минимум плюс 100 километров, и Курщина, где минимум 50 по ширине фронта. Соответственно, где же, извините, на это все вооружение напастись", - отметил он.

Он отметил, что вооружение, которое нужно для переноса войны в Россию, сейчас очень бы помогло, чтобы сдерживать россиян на востоке.

"От Угледара, в районе Курахово, и, собственно, чтобы как-то сорвать перспективу российского наступления на Покровск, поэтому такая, очень проблемная история получается. С одной стороны все очень правильно, войну на территорию РФ надо переносить всеми доступными методами... Только вот проблема: за счет чего переносить, где брать это железо", - отмечает эксперт.

План победы - новости

Сегодня Владимир Зеленский представил план победы, одним из пунктов которого является в частности, продолжение операций ВСУ в России и перенос войны на российскую территорию.

Как отмечал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, приложения пунктов плана мира содержат перечни целей в глубине России для уменьшения ее военного потенциала и средства, необходимые Украине для их поражения и уничтожения.

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