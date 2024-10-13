В то же время враг продвинулся в четырех других населенных пунктах.

Российские войска давят на ВСУ и пытаются продвигаться в Донецкой области. Однако Силам Обороны Украины удается сдерживать их наступление и достигать определенных успехов. Так, по данным аналитиков DeepState, ВСУ восстановили положение возле Новогродовки в Покровском районе.

В то же время на других участках враг имеет определенные достижения.

"Враг продвинулся возле Веселого, Спального, Борков и Кругляковки. Продолжаются тяжелые бои у Новоивановки", - отмечают аналитики.

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В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на вечер 12 октября на Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Захватчики продолжают натиск на наши позиции вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутой Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка.

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По мнению издания Foreign Policy, возможный захват Покровска российскими оккупантами будет не только военным поражением для ВСУ, но и создаст серьезные экономические проблемы для Украины.

В то же время экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что несмотря на оккупацию Угледара и других населенных пунктов в Донецкой области, российские оккупанты не смогут достичь стратегической цели, ведь понесут большие потери во время боев.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказывал, что в том случае, если противникам удастся оккупировать Селидово, то фактически они получат возможность выхода с южного направления на Покровск.

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