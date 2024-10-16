Силы обороны будут вынуждены покинуть город Селидово Донецкой области, чтобы избежать окружения.
Об этом заявил военный аналитик BILD Юлиан Рёпке. Он отметил, что Селидово - один из населенных пунктов в пригороде Покровска, многие села вокруг уже заняты российскими войсками. Оборону успешно держит 15-я бригада нацгвардии Украины "Кара-Даг", но вокруг россияне продолжают наступать.
Сейчас Селидово взято в полукольцо. Чтобы избежать окружения, украинцам придется покинуть город.
"Горькая реальность в Селидово (ранее 23 000 жителей). "Кара-Даг" действует хорошо, защищая город, но соседние части не справляются. Поэтому город падает, несмотря на его мужественных защитников. Это именно то, что я испытал, когда посетил расположение "Кара-Даг" в этом районе четыре недели назад", - пишет Рёпке.
Селидово сегодня - последние новости
Как сообщал УНИАН, 14 октября аналитик издания BILD Юлиан Рёпке распространил информацию, что украинским защитникам удалось остановить продвижение российских захватчиков в районе города Селидово. Впрочем, аналитик отмечал, что многие населенные пункты вокруг Селидово уже оккупированы россиянами.
В то же время, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман объяснил, что под этими населенными пунктами возле Селидово надо понимать захват россиянами сел из 10 домов, где уже 15 лет никто не живет.