Второй ракетный удар застал их врасплох.

Жители Покровска, по которому вчера Россия ударила ракетами, рассказали журналистам об ужасе, который им пришлось пережить.

В интервью CNN местная жительница Людмила рассказала, что второй удар был страшнее первого. "Я услышала гул. Очень, очень громкий гул. Потом все здание дрогнуло, и окна на нашем балконе вылетели. Через полчаса произошел второй удар - еще громче и еще страшнее", - сказала она.

По словам женщины, военные говорили людям, которые оставались во дворе, идти в укрытие на случай второй атаки. Муж Людмилы в этот момент находился на балконе. "Я услышала нарастающий грохот и крикнула ему, чтобы он убирался оттуда. Но он не успел, он просто упал на пол и закрыл голову руками. Его буквально засыпало стеклом", - рассказала женщина.

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Взрывная волна была такой сильной, что Людмилу отбросило в другую комнату. "Ты летишь и не понимаешь, где ты находишься. Я только крикнула мужу, чтобы узнать, жив ли он. Он ответил, я подползла к нему и разбила стекло. Я хочу сказать россиянам: цените жизнь. И свои, и наши. И хватит этого всего, хватит. Хватит", - добавила она.

Жительница дома, который находится неподалеку, после первого взрыва вышла на улицу вместе с мужем. Они вернулись в свою квартиру уже после второго взрыва. "Мы увидели, что нет ни окон, ни балкона, ни электричества. Конечно, мы очень испугались. У нас был ужасный стресс, потому что он был очень громким. Мы не спали всю ночь. Как здесь можно спать, когда нет окон?" - рассказала женщина по имени Алла.

Удар по Покровску: что известно

Вчера вечером российские захватнические войска выпустили по Покровску Донецкой области баллистические ракеты "Искандер". Первый удар произошел в 19:15, второй - в 19:52.

В результате удара по жилому дому ранения получил 81 человек, среди которых 39 гражданских, 31 полицейский, 7 спасателей и четверо военных. Погибли семь человек,.

В Министерстве внутренних дел сообщали о гибели заместителя председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области Андрея Омельченко.

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