Представитель Украинского института будущего утверждает, что "глаза" России внимательно наблюдали за толпой украинцев, чтобы повторить атаку, как заведено среди террористов на Ближнем Востоке

Среди толпы на месте трагедии в Покровске, где российский "Искандер" разрушил жилой дом и убил по меньшей мере 7 украинцев, мог скрываться российский агент.

В наличии по меньшей мере одного корректировщика огня уверен военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Свое подозрение он выразил во время эфира Radio NV.

Бывший сотрудник СБУ указал, что стране-террористу РФ присуща тактика террористов Ближнего Востока. Когда там устраивают подобные беспорядки, например, инициируют взрывы на рынке, подкладывают бомбы к машинам и тому подобное, обычно, террористы выжидают, чтобы к потенциально опасным объектам приблизилось как можно большее количество людей. Вот тогда, происходит второй "акт детонации": "Тогда, когда они видят, что собралось еще больше людей, чем во время предыдущего взрыва, они активируют второй, а то и третий взрывной механизм", - объяснил Ступак логику убийц.

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Он утверждает, что после взрыва в Донецкой области в Покровском районе также присутствовали "глаза" России. Они также наблюдали за толпой, чтобы повторить ракетный удар.

"Среди тех людей, которые стояли на месте трагедии после первого взрыва в Покровске, там был по меньшей мере один корректировщик огня от россиян, который тоже смотрел, что происходит. И потом, возможно, передал информацию своим кураторам, что: "О, теперь уже собралось много людей, можно еще (ударить - УНИАН)". И вот тогда прилетело. То есть, у россиян на месте были глаза", - отметил Ступак.

Россия дважды запустила "Искандеры" по Покровску с коротким интервалом

Напомним, вечером 7 августа армия РФ совершили ужасный теракт: враг дважды запустил баллистические ракеты "Искандер" по Покровскому району Донецкой области с коротким интервалом чуть больше, чем пол часа. Первая боеголовка попала по жилой многоэтажке в 19:15. Второй "прилет", по данным главы ОВА, случился в 19:52.

Повторный удар ракеты убил заместителя начальника ГСЧС Донецкой области. Также ранения получили немало спасателей и работников экстренных служб. По состоянию на утро 8 августа известно о 7 погибших и 67 пострадавших на месте происшествия.

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