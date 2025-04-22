Сейчас Россия выбирает главное направление удара во время летней кампании, считает Михаил Жирохов.

Отступление россиян под Покровском, о котором накануне сообщали в ВСУ, свидетельствует о том, что у них недостаточно сил и средств. Такое мнение на Radio NV высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Я бы не говорил настолько о победе. Они изменили фокус наступления. Их основные попытки - обойти Часов Яр, взять под контроль трассу на Константиновку. Сейчас их основная цель - это Константиновка. Они не могут Часов Яр взять год. И поэтому сейчас пытаются обойти. А для этого им надо силы. А силы взять на данный момент неоткуда", - сказал Жирохов.

Он отметил, что отступление России под Покровском содержит тактический характер. Ведь сейчас РФ снимает оттуда свои войска, чтобы усилить другие участки фронта.

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"Это не значит, что россияне там сейчас потеряли инициативу. Они также имеют инициативу, они также выбирают место, где будут проводить летнюю кампанию. Но в целом сейчас непонятно, где будет их основной участок, на который они бросят почти все резервы, которые у них есть. Я думаю, неделю-две и будет понятно. Это из опыта этой войны, когда летняя кампания начиналась с мая-июня", - пояснил Жирохов.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты имеют меньше всего успехов на Покровском направлении. Кроме того, он отметил, что на некоторых участках направления враг начинает отступать.

Между тем главнокомандующий ВСУ Александр Сирский накануне сообщил, что Силам обороны Украины удалось сорвать наступление оккупантов на Сумщину. Он также отметил, что у границы и на территории РФ продолжаются интенсивные бои.

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