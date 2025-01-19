У россиян нет сейчас сил для того, чтобы 'отрезать' Покровск - нардеп

На сегодня угрозы окружения Покровска нет и в целом ситуация на этом участке фронта не является плохой на стратегическом уровне.

На сегодня угрозы окружения Покровска нет и в целом ситуация на этом участке фронта не является плохой на стратегическом уровне.

Об этом сказал, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Радио Свобода.

"То, что мы сейчас видим, враг пытается с юга обойти город. Но не выглядит так, что есть полуокружение. Если даже они перережут трассу, то пути снабжения туда будут. И так выглядит, что враг все же не хочет втянуться в еще один Бахмут, а хочет обходить. Он вытягивает такой "рукав", который является уязвимым нашей стороной. Это может быть угроза для врага - таким узким путем выдвигаться, пытаясь отрезать Покровск", - прокомментировал ситуацию нардеп.

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По словам Костенко, чтобы продолжать свое наступление на этом участке россиянам нужно будет расширять свой плацдарм в сторону Великой Новоселки для того, чтобы он не был узким.

"Есть ли у них для этого силы (для окружения Покровска)? Для того чтобы сделать это очень быстро - нет. Те же Новоселки они пытаются очень долго окружить, несут большие потери. Поэтому на сейчас угрозы окружения Покровска нет", - отметил нардеп.

Костенко допускает, что оккупанты могут пойти и в бои за город.

"Сейчас не понятно будет ли враг окружать, или примет решение заходить в Покровск и выбивать наши Силы обороны. Если втянется, то история может повториться такая как в Бахмуте, то есть он будет нести большие потери. Возьмет ли город? Это война и сказать сейчас, кто победит, трудно, это мы уже увидим на поле боя", - подчеркнул он.

По словам нардепа, украинское командование контролирует ситуацию на этом участке.

"Ситуация, возможно, на тактическом уровне плохая, но не стратегическом - не является плохой. Потому что те территории, по которым продвигается противник - не являются критическими. На стратегическом уровне: мы ведем стратегическую оборону, противник там движется по 100-200 метров, где-то 300, но при этом несет огромные потери, мы уничтожаем его наступательный потенциал. И возможно можно было бы упереться в лоб, но это привело бы к большим потерям наших сил", - отметил Костенко.

Он уверен, что у нашего командования есть замысел по постепенному уничтожению наступательного потенциала оккупационных войск.

"И насколько мне известно, есть расчеты того, что в ближайшее время наступление будет остановлено. А остановлено оно может быть, когда наступательный потенциал сбит", - добавил нардеп.

Покровск сегодня - что происходит в городе

Как сообщал УНИАН, по данным американского Института изучения войны (ISW), россияне перебрасывают свои силы с других направлений в Покровск.

Как отмечают аналитики ISW, российское военное командование недавно передислоцировало некоторые подразделения даже с "горячего" Кураховского направления для наступательных операций к востоку от Покровска.

Аналитики предполагают, что российские войска могут достичь определенных успехов в окружении Покровска с северо-востока и юго-запада, если смогут обнаружить и использовать уязвимые "точки" украинской обороны. Однако темпы продвижения, как отмечают в ISW, скорее всего, останутся медленными, поскольку российские войска не продемонстрировали способность проводить быстрый механизированный маневр, необходимый для проникновения через украинские оборонительные линии и быстрого окружения значительных сил ВСУ в Покровске.

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