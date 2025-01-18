В городках к югу от Покровска происходят постоянные бои с врагом.

В Покровске Донецкой области российских оккупантов нет. Такое заявление сделал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"В Покровске – в самом городе – ситуация не развивается, она стабильна. Там по состоянию на сейчас нет врага", – сказал он в эфире телеканала "Мы – Украина".

По словам Трегубова, в городках к югу от Покровска – Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Зеленое – происходят постоянные бои с врагом. Российские захватчики постоянно предпринимают попытки "зацепиться за эту местность, сделать из нее какую-то базу и продвигаться даже не на сам Покровск, а на юго-запад от Покровска, чтобы медленно охватывая Покровск, перерезать те или иные логистические пути".

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"В основном – те трассы, которые идут туда из Днепропетровской области. Россияне пока далеки от этой цели, но они очень стараются. Конечно, усилия украинцев сосредоточены на том, чтобы не дать им это сделать", – констатировал спикер.

Война в Украине: что происходит на передовой

По данным проекта DeepState, российские войска активизировались на востоке и севере населенного пункта Великая Новоселка Донецкой области. Вражеские силы штурмуют районы молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома.

Кроме того, украинские войска нанесли авиационный удар по территории огнеупорного комбината в городе Часов Яр. Это свидетельствует о том, что Силы обороны оставили этот объект.

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