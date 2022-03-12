В 16:30 Батурин пошел на встречу на местную автостанцию, где примерно в это время видели российских военных.

В Каховке (Херсонская область) сегодня вечером пропал местный журналист Олег Батурин. Коллеги подозревают, что его похитили оккупанты. Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на жену журналиста.

По ее словам, примерно в 16:00 Батурину позвонил знакомый и предложил встретиться возле автостанции, которая находится недалеко от дома журналиста.

"Где-то в 16:30 Олег пошел на встречу, оставив дома телефон и документы. Обещал вернуться через 20 минут. Но не вернулся", — рассказала она.

Согласно сообщениям в местных чатах, примерно в 16:50 возле автостанции заметили русских военных.

Батурин работает журналистом газеты "Новый день". Отмечается, что в Каховке на постоянной основе нет российских военных, однако соседний город Новая Каховка оккупирован, и там сейчас идет попытка создать военно-гражданскую администрацию, подконтрольную россиянам.

В то же время, коллеги журналиста в своих сообщениях в соцсетях предполагают, что журналиста похитили за его позицию.

Война Российской Федерации против Украины