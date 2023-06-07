Подрыв Каховской дамбы - спланированная вражеская операция, отметил секретарь СНБО.

Российские захватчики подорвали Каховскую ГЭС во вторник, 6 июня, после того, как получили команду из кабинета диктатора Владимира Путина.

Противник специально накапливал воду, поднял ее уровень до максимального, чтобы после подрыва был нанесен максимальный ущерб, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "Радио Свобода".

"...в 2:50 минут был осуществлен подрыв дамбы российскими террористами той взрывчаткой, мы считаем, которая была заложена еще заранее - в сентябре-октябре прошлого года. Скорее всего, по указанию Москвы все это произошло вчера...", - отметил чиновник.

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По его словам, подрыв дамбы - спланированная вражеская операция. "...то, что это произошло именно вчера - это еще раз свидетельствует о том, что это замысел российских военных, и команда на этот террористический акт выдавалась непосредственно из Кремля, из кабинета Путина, на других уровнях такие указания не даются...", - подчеркнул Данилов.

Подрыв Каховской ГЭС - последствия для Украины, о которых стоит знать

Россияне рано утром 6 июня подорвали Каховскую дамбу, ее невозможно восстановить в том виде, в котором она существовала. В результате подрыва ГЭС подтоплен ряд населенных пунктов на юге Украины, проводится эвакуация людей и животных, уже известно о трех пропавших без вести.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что руководство РФ совершило такое страшное преступление, поскольку паникует и таким образом хотело усложнить действия защитников нашего государства.

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