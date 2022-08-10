По мнению советника главы ОП, после шести месяцев этой войны Украина не может продолжать верить, что РФ выполнит любые договоренности.

Украина вернется к переговорам с Россией когда будет видно реальную отправную точку вместо кремлевского ультиматума.

Как сообщает пресс-служба главы государства об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии ВВС.

По его словам, сейчас между Киевом и Москвой фактически нет мирных переговоров.

"Есть только треки по обмену телами и военнопленными", - сказал Подоляк.

Как отметил советник руководителя ОП, российское государство не соблюдает правила ведения войны или гуманного отношения к мирному населению на оккупированных территориях Украины.

"После шести месяцев этой войны мы не можем продолжать верить, что РФ выполнит любые договоренности", – подчеркнул он.

Подоляк отметил, что наша страна вернется к переговорам с Россией, когда будет видно реальную отправную точку вместо кремлевского ультиматума и намерения аннексировать все оккупированные территории Украины.

По мнению советника главы ОП, в течение полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация продемонстрировала пренебрежение законами войны и отсутствие гуманного отношения к мирному населению на оккупированных территориях, "поэтому нет никакой веры, что РФ выполнит любые достигнутые договоренности".

Он подчеркнул, что целью Украины является восстановление государственных границ, которые существовали по состоянию на март 2014 года включительно с анексованим Россией Крымом.

"Иначе устойчивого мира не будет", - подытожил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отдавать свои территории. А если Россия попытается аннексировать временно захваченные регионы на юге с помощью так называемых "референдумов", то переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.

Вас также могут заинтересовать новости: