По его словам, видео зверской казни военного стоит посмотреть каждому, кто предлагает договариваться о мире с Россией.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко отреагировал на видео звериного обезглавливания живого украинского воина. Он заявил, что страна-людоед Россия не может принадлежать к современной цивилизации.

"Страна, которая вживую отрезает голову человеку, не может принадлежать к современной цивилизации. Не может иметь партнерских отношений с кем-либо. Не может иметь право дипломатического голоса. Не может покупать себе недвижимость в других странах. И точно не может председательствовать в Совете Безопасности ООН. Потому что Россия - безусловная страна-людоед, которая к тому же этим бравирует. Оставаться сегодня, после обнародования реальных действий РФ в Украине, нейтральным - это заранее проигрышная позиция, потому что нельзя искать безопасности в пасти людоеда", - написал Подоляк в Telegram.

Советник главы ОП подчеркнул, что демонстративные казни, пытки, убийства и изнасилования - это и есть "русская душа" и "русский мир".

Видео дня

"У нас вообще нет вариантов "договориться" (пусть все потенциальные "миротворцы" из других стран внимательно посмотрят это видео, а потом еще раз и еще раз). Любые попытки искать компромисса с террористами должны жестко пресекаться. Россию надо изолировать на длительный "гуманитарный карантин" от остального мира. С существенными ограничениями", - отметил он.

Подоляк подчеркнул, что никакие действия РФ не деморализуют украинцев, потому что у нас нет другого пути, кроме как дойти до победы. Эти показательные казни - "только стимул работать интенсивнее, донатить больше и стать адвокатом Украины в парламенте или за трибуной в каждом уголке планеты".

Обезглавливание украинского воина

Вечером 11 апреля в соцсетях появилось видео, на котором российские военные ножом отрезают голову украинскому военному. Воин был жив, когда один из оккупантов начал это делать.

Зверскую казнь воина прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив, что "за все будет ответ и ответственность".

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса.

Международная разведывательная группа InformNapalm предположила, как и почему в сеть "слили" жестокое видео обезглавливания живого украинского воина. По мнению экспертов, исполнители казни могут уже быть мертвыми. Их военные преступления снимают на видео, чтобы связать оккупантов "преступлением и кровью".

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