Определено, что будет два оперативных штаба в двух странах Европы.

ЕС планирует создать два оперативных штаба – в Германии и Польше – где будут проходить тренировки украинских военных.

Об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы ЕС.

Учебная миссия, которая официально называется "Миссия военной поддержки Украины и Европейского Союза" (EUMAMUA), имеет целью дополнить усилия отдельных стран ЕС для подготовки украинских солдат. Ожидается, что будут дополнительные предложения и лучшее координирование процесса обучения между странами.

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Вопрос о том, где должна быть сосредоточена подготовка, оставался открытым до самого конца. Берлин отклонял предложение Европейской службы внешних действий создать центральный тренировочный лагерь в Польше - из-за близкого расположения к Украине.

Определено, что будет два оперативных штаба, сообщают высокопоставленные дипломаты. Один разместят в Польше, один в Германии. В конфиденциальном решении ведущего Комитета по вопросам политики и безопасности ЕС в пятницу, которое есть в распоряжении журналистов, говорится, что "учитывая срочность украинских требований, соответствующие структуры ... должны быть созданы быстро".

Согласно решению, в Польше будет создано многонациональное командование по оперативным учениям. Там украинские военные будут учиться, например, защите от оружия массового уничтожения, медицине, противовоздушной обороне и применению артиллерии.

Во втором учебном командовании в Германии, говорят дипломаты, скорее всего, будут специальные учебные подразделения – по разминированию или тактической подготовке.

Ожидается, что Министры иностранных дел ЕС официально утвердят решение на встрече в Люксембурге в середине октября.

К следующей зиме обучение должны пройти до 15 тысяч украинцев, впоследствии количество может значительно увеличиться. В сентябре во внутреннем письме Киев просил подготовить до девяти бригад, каждая из которых может включать до 5 тысяч человек.

Согласно внутренней концепции кризисного менеджмента Европейской службы внешних действий, целью обучения является "способность Украины самостоятельно вести боевые действия для защиты территориальной целостности и суверенитета".

В концепции урегулирования кризиса дипломаты ЕС признают, что учебная миссия может рассматриваться как "эскалационный шаг". В то же время отмечается: "успешное контрнаступление украинских вооруженных сил на нескольких фронтах является обнадеживающим, но оно еще не является переломным моментом. Нынешняя международная поддержка Украины является недостаточной, а потребности Украины превышают ее нынешние возможности"

Тренировочная миссия ЕС: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, в августе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз намерен начать миссию с подготовки украинских военных в соседней с Украиной стране. Он анонсировал, что на встрече министров обороны ЕС в Праге это предложение будет "обсуждено политически".

Впоследствии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе работают над определением параметров для будущей военной миссии для обучения и подготовки украинских военных.

8 октября премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции после неформального саммита 27 лидеров стран-членов Евросоюза, который проходил в Праге, заявил, что лидеры достигли консенсуса относительно начала учебной миссии для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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