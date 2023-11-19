Он убежден, что уровень поддержки Украины к лету кардинально не уменьшится.

Поддержка Украины со стороны союзников в следующем году критически не уменьшится, но стоит думать об осени следующего года, когда у США скорее всего будет политический кризис. Такое мнение Валерий Чалый, украинский дипломат, бывший чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США высказал в эфире Эспрессо.

"Вооружение будет, но это вооружение, которым мы сейчас воюем, так примерно и будет. Сценарий худший, я думаю, не осуществится, когда блокируется поддержка на следующий год со стороны США. А средний сценарий будет, когда военно-техническая часть уйдет, то есть вооружение будет скорей всего. Я говорю о сложности получения в бюджет денег, но виды вооружений будут те же примерно, что и сейчас", - сказал дипломат.

По его мнению, все должно состоять из устойчивости внутренней возможности производить снаряды в первую очередь здесь, в Украине, и внешней – продолжения, хотя бы на том же уровне, стабильной поддержки.

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"Я ожидаю, что этот уровень поддержки к лету кардинально не уменьшится, найдется разным способом. Очень много сигналов, почему к лету. В МВФ финансовый план до 15 июля. Деньги заходят через МВФ, также американские. Значит, все почему-то посчитали, что где-то до 15 июля горячая фаза войны должна была бы закончиться. И пока, к сожалению, так примерно и думают. Нам надо думать об осени следующего года, когда у США скорее всего будет политический кризис, когда у нас будет непросто закрыть уже бюджет по году. И вот надо сейчас делать какие-то выводы из предыдущего периода", - подчеркнул Валерий Чалый.

Чалый подчеркнул, что, если США где-то по политическим вопросам провиснет по темпам, то нам надо наращивать с нашими партнерами в Европе.

Помощь Украине - что известно

Ранее СМИ сообщали, что правительства европейских стран увеличивают помощь Украине, поскольку увеличиваются опасения, что отказ Вашингтона одобрить помощь на следующий год может привести к потерям позиций Украины в войне против России.

1 октября в США стартовал новый финансовый год, но Конгресс не принял вовремя бюджет. Некоторые республиканцы требуют, чтобы власти страны сократили помощь Украине.

В результате приняли временный бюджет сроком на 45 дней, который предусматривал только необходимые расходы. В МИД Украины считают, что это не свидетельствует о проблемах в поддержке Киева со стороны Вашингтона.

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