Российские пилоты уже чувствуют, что находятся под прицелом.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины обещают поражать чаще боевые самолеты российских захватчиков. Об этом спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал в эфире информационного марафона.

Он рассказал об успешной работе украинских защитников по уничтожению российских самолетов Су-34/35.

"К сожалению, россияне и мясные штурмы не прекращают, и как командующий Воздушных сил говорил, и мясные авиационные атаки, то есть, не могут понять, что здесь их не ждут, что будут они все чаще попадать в зону поражения нашей противовоздушной обороны, так как есть у нас уже сегодня средства, которые могут их доставать. Да, этих средств мало, которые могут бить на дальние расстояния, но они есть и на севере, и на юге, и на востоке нашей страны", - сказал Игнат.

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При этом, он отметил что российские оккупанты уже делают выводы.

"Не всегда удается уничтожать российских летчиков. У них тоже есть противоракетные маневры. Есть разные способы избежать от попадания в самолет. Но, как вы видите, частенько им это не удается. Поэтому, российские летчики уже чувствуют то, что они под прицелом, и это очень хорошо. Остается дождаться еще большей поставки от наших партнеров тех систем, которые могут их уничтожать, а также и самолетов F16", - добавил Игнат.

Уничтожение российских самолетов

Как сообщал УНИАН, в течение февраля украинским Силам обороны удалось сбить 13 российских самолетов. В частности, 29 февраля удалось уничтожить 3 самолета Су-34 на востоке Украины. Известно о сбитии на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

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