Одна из причин такого количества сбитых бортов заключается и в активности российской авиации.

За последние 13 дней Украина уничтожила 13 российских самолетов. У ВСУ есть оружие, способное доставать их на большом расстоянии, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Стоило бы уже сделать выводы, что нечего здесь летать в нашем воздушном пространстве, терроризировать наше население, наносить удары управляемыми бомбами, ракетами различных типов. Конечно, такой большой процент сбития – из-за активности вражеской авиации. Ну и из-за того, что у нас есть определенное вооружение, которым мы можем их доставать на том или ином направлении и на большом расстоянии", – отметил Игнат в эфире программы "Линия фронта".

Он добавил, что вражеские самолеты как работали, так и работают, не подлетая близко к линии боевого соприкосновения. Однако их "ожидают сюрпризы" и на дальних подступах.

Видео дня

"Даже если они не подлетают слишком близко. Но некоторые наглеют и подлетают, и получают результаты "Вечного полета, братья", как там пишут. Действительно, это для нас очень серьезный результат. Это психологическое давление на врага, непосредственно на летный состав. Даже если удалось избежать нашей ракеты – такое случается – в другой раз пилот будет значительно и значительно осторожнее, а возможно и откажется выполнять задание. Могут быть и такие случаи", – констатировал он.

Сбивание самолетов РФ

За последние несколько дней Украина сбила уже 13 российских самолетов. Только за текущие сутки было уничтожено три вражеских борта. Так, 29 февраля ночью Силы обороны сбили один вражеский двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Уже днем стало известно о сбитии еще двух российских самолетов. Около 9:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях было уничтожено два Су-34 оккупантов, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Вас также могут заинтересовать новости: