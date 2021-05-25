Чудом обошлось без жертв.

Боевики на Донбассе обстреляли поселок Северный, расположенный на горловском направлении (Донецкая область).

Лишь чудом под вражеский огонь не повлек человеческие жертвы, говорится в сюжете ТСН. Огонь боевики вели с террикона на оккупированной территории.

Боец по кличке "Ватра" рассказал, как накануне наблюдал необычное - над головами полетели противотанковые ракеты. Первая ракета попала в гараж - владелец соседнего рассказывает, что поврежденным имуществом его соседи не пользуются, а он сам не видит повода для волнения.

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Еще в одном доме были выбиты стекла на окнах, не выдержали и заборы из шифера. Местная жительница Валентина Николаевна не понимает, какой смысл по ней стрелять противотанковой ракетой.

Присматривается к повреждениям и Дмитрий - у него поврежден забор. Среди избитых шиферин убеждает, что такие обстрелы дают ему право сделать все, чтобы его собственному сыну никогда не пришлось надеть военную форму.

"Призывная комиссия спрашивает: "Где сын? Почему он не идет на войну?" А как он пойдет, если он это все видел, у него психическая травма", - объясняет мужчина.

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Автор: Юрий Годован