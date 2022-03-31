Он защищал независимость нашей страны с 2014 года, с начала российского вторжения.

В боях под Киевом погиб десантник Тарас Коваль с позывным "Вальтер", участник обороны Донецкого аэропорта в 2014-м.

Печальным известием поделился основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега в Facebook.

"Тарас Коваль был особенным. Он был одним из героев легендарного календаря с "киборгами", – рассказал он.

"Вальтер" был смелым и ботаном в оружии. Всегда готов был дать лекцию, даже если о ней не просили. Честный, чистый, порядочный, простой и хороший парень. Десантник. В 2014 году прошел почти все, включая ДАП", - поделился Дейнега.

Напомним, Украина часто упрекает россиян за то, что они занижают свои потери в войне в нашей стране, но, с другой стороны, мы своих потерь почти не называем. Почему украинские власти не раскрывают потерь ВСУ, объяснил советник главы ОП Алексей Арестович.

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