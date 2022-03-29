По состоянию на утро 29 марта общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 17 200 человек.

В боях под Харьковом ВСУ ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады, полковника Дениса Курило.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Как известно, 200 бригада понесла масштабные потери при выполнении так называемой "специальной военной операции".

По имеющимся данным, в Украине были уничтожены две батальонные тактические группы 200 омсбр. Общие потери личного состава бригады превысили 1500 военнослужащих.

Как сообщалось, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину были ликвидированы семь генералов РФ. Для сравнения: за 10 лет войны в Афганистане убито было пять советских генералов.

По состоянию на утро 29 марта общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 17 200 человек.

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