Геращенко предположил, что их бросили умирать от холода и голода.

Под Чугуевом обнаружили тела российских военнослужащих без следов насильственной смерти.

Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, на телах оккупантов не обнаружили никаких ранений.

"Вот так ценят своих воинов в рф. Похоже, что командование бросило своих же умирать от холода и голода", - написал Геращенко.

Напомним, ранее пленный русский солдат рассказал, что после вторжения в Украину командующий батальйонно-тактической группы приказал солдатам готовить мешки для трупов.

Другой оккупант, попавший в плен к украинским бойцам, сказал, что там ему лучше, чем в российской армии.

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