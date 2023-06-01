Происходит перегруппировка двух вражеских сил, под прикрытием шквального огня со стороны противника.

Младший сержант-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк "Мамай" сообщил, что ситуация вокруг Бахмута не меняется всю последнюю неделю.

"Крайними днями шли дожди, грозы были, окопы были залиты водой и болотом, поэтому какое-то физическое передвижение здесь фактически было не возможно. Потому что Донецкий кряж, перепады высот, соответственно, пехота должна была простаивать в окопах. Сейчас мы находимся на позициях, которые еще до недавнего времени принадлежали врагам", - рассказал защитник-гранатометчик в эфире телемарафона.

Он добавил, что каждая посадка усыпана телами уничтоженных врагов, которые воевали "числом, а не умением", поэтому "несмотря на болота, еще много плавает хороших русских Ванек", от которых распространяется вонь.

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Боец отметил, что о ротации вражеских сил может свидетельствовать шквальный огонь со стороны противника. "Действительно происходит некоторая перегруппировка. А вот, что очень странно, что не уменьшается количество артиллерийских обстрелов. То есть количество пехотных атак существенно упало – это правда, но количество артиллерийских обстрелов не упало, а крайние сутки наоборот - возросло. Ежедневно продолжаются авианалеты вражеские, вертолетные удары, ствольная артиллерия работает, танки, пушки, минометы, кассетные и зажигательные боеприпасы. То есть такое впечатление, что происходит перегруппировка двух сил", - пояснил Сиротюк.

Он акцентировал, что несмотря на уменьшение пехотных атак со стороны врага, вся ситуация свидетельствует о том, что впереди ожесточенная битва. "Враг пытается закрепиться на развалинах Бахмута. У него очень не выгодное положение, потому что он находится в низине, а мы находимся на высотах. Враг предпринимает очень хилые попытки выбивать нас с высот, пока что неудачно. Понятно, что он стратегически здесь не будет останавливаться. Врагу или надо нас отодвинуть от города и приблизиться к временному Яру, выйти на высоты, чтобы угрожать Краматорску, Константиновско - Дружковской агломерации. И нам так же, нужно обходить по высотам врага, чтобы заставить врага уйти из Бахмута - уйти позорно. Поэтому, мне кажется, что это такое затишье перед серьезным боем", - подчеркнул Юрий Сиротюк "Мамай".

Ситуация на Бахмутском направлении - главное

Как ранее сообщал УНИАН, за Бахмут идут жестокие бои, с прошлого лета российские оккупанты пытаются захватить город. Главарь наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 20 мая объявил о якобы окончательном захвате города. Однако силы обороны Украины отмечают, что в разрушенном Бахмуте еще остаются ячейки, которые неподконтрольны захватчикам.

Сегодня, 1 июня, спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские войска существенно уменьшили активность на Бахмутском направлении фронта. Он отметил, что за сутки там зафиксировали четыре боестолкновения. В то же время он отметил, что россияне прикрывают свои ротации артиллерийским огнем и за эти сутки оккупанты нанесли 436 ударов из ствольной и ракетной артиллерии, в ответ от ударов ВСУ были уничтожены 60 оккупантов и 100 ранены.

По информации заместителя директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии Украины полковник Николая Уршаловича в боях на Бахмутском направлении российские оккупанты почти потеряли наступательную инициативу и перешли к обороне на руинах собственноручно уничтоженных населенных пунктов, при этом количество вражеских.

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