В плен попали десять оккупантов, которые подтвердили, что одни из десантных бригад РФ практически не существует.

Воины Третьей отдельной штурмовой бригады разбили подразделения 83 десантно-штурмовой бригады РФ под Бахмутом.

Как сообщили в пресс-службе бригады, бойцы 2-го штурмового батальона освободили более километра территорий, улучшив тактическое положение украинских сил в направлении города.

"В результате наступления был полностью ликвидирован взвод врага и захвачено в плен еще 10 российских оккупантов. Также уничтожена российская техника, в частности вражеский танк. Захвачен ротный опорный пункт и отбиты позиции для дальнейшего продвижения штурмовиков. Не останавливаемся на достигнутом - штурмуем дальше", - говорится в сообщении.

Также бригада опубликовала видео с пленными российскими десантниками. На кадрах украинский воин лаконично рассказал россиянам, что они находятся на территории Украины, а также объяснил, как основали Москву "из болота и г*вна". Также оккупантам объяснили, какая бригада взяла их в плен, а также посоветовали четко отвечать на все вопросы, которые им будут задавать.

Во время общения с воинами один из оккупантов подтвердил, что 83 бригады РФ практически не существует. Все подразделения потеряли свою боеспособность, а остатки личного состава бросили под Бахмут, как мясо.

Бахмутское направление - главные новости

Несколько недель подряд ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении. Город находится в оперативном окружении. Вчера заместитель министра обороны Анна Маляр 10 июля заявила, что уже несколько дней Вооруженные Силы Украины держат входы и выходы из Бахмута, а также перемещение оккупантов по городу под огневым контролем.

В Генштабе сообщали, что ВСУ уже освободили 24 квадратных километра на Бахмутском направлении, а за прошедшую неделю освободили еще 4 квадратных километра территорий.

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