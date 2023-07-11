По его словам, вражеские войска на Донбассе надо окружать по Луганску - вдоль Донецкого кряжа.

После выхода Сил обороны на господствующие высоты с севера и юга Бахмута, в районе Берховки и Клещиевки, город находится в оперативном окружение, что позволяет достаточно эффективно уничтожать вражеские войска.

Вместе с тем пока не стоит во что бы то ни стало полностью окружать Бахмут, ведь есть намного более эффективный путь для освобождения Донбасс, о чём в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.

"В полное окружение оно может и не перерасти. Я бы сказал, что и не стоит этого делать. Бахмут сейчас, как полигон по уничтожению российских войск. Если этот полигон есть и работает, если в нём хотя бы в сутки уничтожаем одну-две роты, а где-то так и происходит, 150-200 человек мы уничтожаем, нет смысла его окружать и двигаться, чтобы рисковать жизнями наших людей. Зачем? Уничтожаем и уничтожаем. Первая задача любой армии - уничтожение противника", - сказал он.

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По словам Свитана, если окружить и освободить Бахмут, то нужно будет куда-то дальше двигаться войскам. Если продвигаться дальше в сторону Попасной, то там ещё одна гряда Донецкого кряжа, за которую надо будет биться с противником, что будет означать наши потери.

"Донбасс надо окружать по Луганску, за восточным краем Донецкого кряжа. А вот здесь (в районе Бахмута - УНИАН) заняли такую позицию - очень хорошая оборонительная позиция и отличная позиция для уничтожения. Дальше нужно двигаться не на окружение Бахмута, а двигаться вдоль высот - от Берховки двигаться в сторону Соледара по высотам, от Клещиевки и Бахмута - на юг в сторону Горловки, через Курдюмовку… И это нужно проделывать в районе Донецка - там выход на высоты в районе Трудовских и районе ДАПа (Донецкого аэропорт - УНИАН)", - сказал он.

Бои за Бахмут - главное на 11 июля

Заместитель министра обороны Анна Маляр 10 июля заявила, что уже несколько дней Вооруженные силы Украины держат входы и выходы из Бахмута, а также перемещение оккупантов по городу под огневым контролем.

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев также сообщил, что ВСУ уже освободили 24 квадратных километра на Бахмутском направлении, а за за прошедшую неделю освободили еще 4 квадратных километра территорий.

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