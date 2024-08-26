Корвет "Амур" относится к проекту 22800 "Каракурт" и выступает носителем крылатых ракет "Калибр".

Пока идет война в Украине, на Каспии россияне ввели в строй корабль "Амур", который был вынужден спасаться бегством от украинских Сил обороны и отправился из Черного моря в Каспийское.

Об этом пишет Defense Express. "В состав ВМФ России принят носитель "Калибров" - новый малый ракетный корабль проекта 22800 "Амур"", - сообщают, в свою очередь, российские официальные источники.

Таким образом, речь идет о достаточно существенном усилении возможностей россиян наносить дальнобойные ракетные удары по территории Украины, поскольку теперь Каспийская флотилия имеет дополнительный носитель "Калибров" - восемь ячеек универсального комплекса 3С14 расположены в задней части надстройки корабля.

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Эксперты напоминают, что Каспийскую флотилию привлекали для ударов по Украине еще в первые недели полномасштабного вторжения РФ. Не исключено, что при массированном ударе 8 июля пуски "Калибров" также проводили из акватории Каспия.

Россияне в Крыму хотели ввести в состав флота четыре ракетных корвета проекта 22800 "Каракурт" - "Циклон", "Аскольд", "Амур" и "Туча". Первые два Украина поразила дальнобойными ракетами. Поэтому Москва решила перевести "Амур" и "Тучу" в Каспийское море, используя внутренние водные пути.

Важные новости о российском флоте - что сообщалось

Ранее стало известно, что россияне загнали остатки Черноморского флота в Новороссийск и перекрыли вход ржавыми баржами.

Таким образом, сейчас временно оккупированный Севастополь уже точно нельзя назвать главной базой ЧФ. Также напомним, что в июле Военно-морские силы ВСУ назвали российские корабли, которые еще оставались на тот момент на территории Крыма.

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