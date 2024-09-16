Из огня да в полымя: в ВМС предположили, почему в Черное море вышли все ракетоносители ЧФ РФ

Вероятно, в какой-то момент россияне неуютно себя почувствовали в Новороссийске и должны были выбирать.

Двое суток подряд в акватории Черного моря фиксировалось рекордное количество кораблей ЧФ РФ - всех, которые находятся на плаву, с общим вооружением - 48 ракет "Калибр", а сегодня есть только одна субмарина. По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, вероятно, такой массовый выход в море свидетельствует не о подготовке к атаке на Украину, а об опасениях россиян получить удар со стороны ВСУ.

Как пояснил он в эфире телемарафона, опасность применения врагом "Калибров" присутствует постоянно. Поэтому подобные выходы в море в корне не меняют ситуацию - чтобы отстреляться ракетами с моря противнику достаточно выйти из гавани на час-два.

"Поэтому говорить, что этот кейс был связан с какими-то маневрами, или возможным применением (ракет - УНИАН), я не готов. Однако это может свидетельствовать о том факте, что в какой-то момент россияне неуютно себя почувствовали на своей базе в Новороссийске и должны были выбирать. Как говорят на России, "из огня да в полымя". В результате они выбрали выход в море, где могут встретиться с украинскими дронами", - сказал Плетенчук. Видео дня

Есть вероятность того, что россияне боялись применения со стороны ВСУ дальнобойного оружия, то есть, поражения своих боевых кораблей прямо в Новороссийске.

"Они несколько месяцев подряд скрываются на базе в Новороссийске, по понятным причинам - там легче организовать оборону, чем в открытом море. Поэтому такие действия наталкивает на подобные выводы...", - сказал спикер.

Он добавил, что о причине того, почему россияне сделали такой выбор, "мы, видимо, узнаем когда-то позже", но вероятнее всего выбор у оккупантов был "не очень приятный".

Плетенчук также сказал, что только впоследствии станет известно, было случайным или умышленное поражение российской ракеты Х-22 в гражданское судно, которое с продовольствием направлялось из порта "Черноморск" (Одесская область) в Египет.

"К сожалению, мы в прошлом году имели подобный кейс (попадание оккупантами в гражданское судно - УНИАН) и только потом станет понятно - это была направленная атака или нет. Однако это не меняет самого факта - россияне попали в гражданское судно. В любом случае инцидент произошел за пределами нашего зернового коридора и сама динамика процесса остается постоянной - наш коридор работает в стабильном режиме", - сказал спикер.

По его словам, большая часть коридора проходит территориальными водами стран-членов Североатлантического Альянса и, соответственно, подобные выходки делать в этих водах россияне не решаются. К тому же, суда, которые, как правило, следуют по этому коридору, - под иностранными флагами, а среди лидеров, которые пользуются его услугами - такие страны, как Китай и Испания.

Плетенчук также обратил внимание на то, что корабль был поражен ракетой Х-22 и точно неизвестно, сколько сейчас таких боеприпасов еще имеет РФ. Однако известно, что это устаревшие ракеты, которым более 50 лет.

"Вероятно, их уже не производят, но это достаточно устаревший образец вооружения. Она противокорабельная, но учитывая, что она сразу была рассчитана на ядерную боевую часть, то погрешность для нее 50 км - проблемой не было. Но при применении с другой боевой частью такая погрешность вполне может иметь место", - пояснил военный. Он акцентировал, что под угрозой оказываются все, кто находится за пределами этого радиуса действия.

Что предшествовало

Напомним, на днях РФ вывела в Черное море рекордное за последнее время количество ракетоносителей - все семь, которые находятся на плаву. Это субмарины и надводные ракетоносители. В частности, 14-15 сентября в Черном море зафиксировано 16 вражеских кораблей. Из них семь - носители крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет. Это почти все ракетоносители Черноморского флота РФ, которые он имеет в наличии.

Как сообщал УНИАН, в Черном море оккупанты ударили по гражданскому судну под флагом Сент-Китс и Невис крылатыми ракетами, предположительно Х-22, с самолетов Ту-22. Балкер AYA находился за пределами Украинского морского коридора и территориальных вод Украины. В результате поражения он получил значительные повреждения, балкер осуществлял перевозку зерна из порта "Черноморск" (Одесская область) в Египет и на тот момент был в Черном море - в исключительной морской экономической зоне Румынии.

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